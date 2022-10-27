Росія погрожує ударами по супутниках Ілона Маска

Американський мільярдер неодноразово заявляв, що Росія намагається зламати Starlink.

Російське МЗС погрожує, що комерційні супутники США, задіяні у російсько-українській війні, можуть стати “законними цілями” для РФ.

Про це заявив заступник директора департаменту з нерозповсюдження і контролю над озброєннями МЗС РФ Костянтин Воронцов.

“Квазіцивільна” інфраструктура може виявитися законною ціллю для удару у відповідь”, – заявив він.

Далі в МЗС Лаврова продовжили маніпуляцію з надання Заходом допомоги Україні шантажем благополуччя в країнах, що розвиваються.

“У результаті дій Заходу невиправданим ризикам піддаються стійкість мирної космічної діяльності, а також численні соціально-економічні процеси на землі, від яких залежить добробут людей, в першу чергу в країнах, що розвиваються”, – сказав Воронцов. // УНІАН