Росія продовжує нашпиговувати Донбас вибухівкою

Воєнна розвідка сьомий рік фіксує використання російськими військами забороненої зброї та порушення окупантами норм міжнародного права

Про це представник ГУР МО України заявив в ефірі телепередачі “PRO Військо”.

Розповідаючи про використання окупантами мінно-вибухових пристроїв, Вадим Скібіцький зазначив, що воєнна розвідка України чітко встановила, що вибухові пристрої, які застосовують проти українських військових і цивільного населення, здебільшого виготовлено на підприємстві № 15 у місті Чапаєвськ Самарської області та на заводі № 80 у місті Дзержинськ Новгородській області. На цих підприємствах виготовляються як радянські зразки протипіхотних мін МОН-50 та ПОМ-2, так і нові російські розробки “Охота”. Аналіз мін, які воєнна розвідка України здобула як доказову базу російської агресії, свідчить про те, що їх було виготовлено на території РФ та завезено на територію України через непідконтрольні ділянки кордону.

Також представник ГУР МО України розповів про факти порушення російськими військами норм міжнародного права, активного мінування противником районів поблизу КПВВ і підриву на російських мінах дітей.

– Це жахливо. Жахливо те, що противник порушує всякі норми міжнародного права. Тому ми збираємо матеріали для того, щоб передати їх до міжнародних судів. Це сьогодні є одним з основних завдань для всіх силових структур, які працюють на лінії зіткнення, – зазначив Вадим Скібіцький.