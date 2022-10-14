Жертвами вчорашнього російського ракетного удару по Миколаєву стали вже семеро людей

Внаслідок масованого ракетного удару по Миколаєву 13 жовтня загинули щонайменше сім людей.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у п’ятницю, 14 жовтня, у Telegram, пише УНН.

“Наразі внаслідок вчорашнього масованого ракетного удару по Миколаєву кількість жертв становить сім людей”, – повідомив Кім.

За інформацією ГУ ДСНС України у Миколаївській області, аварійно-рятувальні роботи у п’ятиповерховому житловому будинку після нічного обстрілу, 13 жовтня, продовжуються. Всього з-під завалів деблоковано п’ять людей, врятований 11-ти річний хлопець помер у лікарні.

Також рятувальники деблокували тіло співробітника Державного воєнізованого гірничо-рятувального загону ДСНС України з-під завалів човникової станції.

Окрім того, у Баштанському районі тривають обстріли. У Березнегуватській громаді сьогодні, 14 жовтня, о 4:20 під час обстрілів було пошкоджено об’єкти торгівлі та адміністративні будівлі. Без жертв та постраждалих.

Як повідомлялося, у ніч на 13 жовтня російські війська випустили по Миколаєву вісім ракет типу С-300.