Росія сьогодні випустила по Миколаєву 10 ракет

Росія сьогодні, 1 липня, випустила 10 ракет по Миколаєву. Внаслідок ворожої атаки руйнувань зазначили приватні підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Олександра Сєнкевича.

В результаті ракетних ударів одне підприємство у Миколаєві зазнало серйозних руйнувань, ще декілька мають незначні пошкодження.

За словами мера, вчора окупанти також обстріляли один з районів міста з реактивних систем залпового вогню. Через дії російських військ були пошкоджені 18 приватних будинків.