Об’єднана штурмова бригада Національної поліції України запрошує воїнів перемоги!
Гарантується високе грошове забезпечення, соціальний захист, оплачувана щорічна відпустка та після війни можливість продовження служби у бригаді або в іншому підрозділі Національної поліції.
Від вас — жага знищувати ворога.
Від нас — якісне екіпірування та сучасна зброя.
Від вас — висока мотивація звільняти Україну від загарбників.
Від нас — бойова техніка.
Потрібно лише залишити заявку на сайті та чекати від нас повідомлення.
Долучитися можна тут: https://www.npu.gov.ua/liut-shukaie-voiniv
Перетвори свою лють на зброю!
ГУ Національної поліції в Одеській областіTweet