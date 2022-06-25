Росія у суботу вранці завдала ракетних ударів по низці українських міст

Наразі відомо про удари по Житомирській, Львівській, Чернігівській області. Дніпропетровська область — під артилерійським вогнем.

Вранці, 25 червня, окупанти атакували українські міста з повітря, землі та моря. Наразі відомо про удари по Житомирській, Львівській, Чернігівській, області. Дніпропетровська область — під артилерійським вогнем; на Хмельниччині ракети вдалося знешкодити у повітрі.

Ракетний обстріл Житомирської області

З території Білорусі ворог запустив 24 ракети по Житомирщині. За словами мера Житомира Сергія Сухомлина, були обстріляні військові об’єкти у місті та околицях.

Загинув один військовослужбовець, ще один отримав поранення.

Про постраждалих наразі невідомо.

Як писав Беларускі Гаюн, російські пілоти вдалися до хитрощів: били з літаків на білорусько-українському кордоні, щоб українські сили не могли вдарити у відповідь.

Удар по Чернігівській області

Близько 5:00 суботи російські окупанти завдали ракетних ударів з літаків і землі по військовому селищу Десна Чернігівської області. Всього загарбники випустили 20 ракет з території Білорусі.

Відомо про руйнування об’єктів інфраструктури. Попередньо — без втрат.

Вибухи у Львівській області

Російські війська випустили з Чорного моря шість ракет по військовому об’єкту у Яворівському районі Львівської області, дві вдалось збити.

Внаслідок ракетного удару четверо постраждалих — одна людина отримала травми середньої важкості, троє — легкої.

Ракетна атака по Хмельницькій області

Під час повітряної тривоги вранці 25 червня силами ППО було збито дві ракети, повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамал.

Падіння уламків однієї з них відбулося в лісі Кам’янець-Подільського району. Поранених немає.

Уламки другої впали у саду на території однієї з громад Хмельницького району. Загиблих і травмованих немає.

Артобстріл Дніпропетровщини

Окупанти вчергове обстріляли Криворізький район з артилерії. Під вогонь потрапила приватна ділянка; серед постраждалих — 60-річна жінка.