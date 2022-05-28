Росія вдарила ракетами по Кривому Рогу, зруйнувавши завод
З’явилися подробиці сьогоднішньої ракетної атаки у Дніпропетровській області.
У Кривому Розі Дніпропетровської області дві ракети російських окупантів влучили у промислове підприємство.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у своєму Telegram-каналі.
«Ворожа атака по Кривому Рогу. Дві ракети влучили у промислове підприємство. Сильні руйнування», — повідомив Резніченко.
За його словами, інформація про постраждалих уточнюється. Також на місці працюють рятувальники.
Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул своєю чергою розповів, що завод, у який влучили ракети, майже знищено.
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«Приліт кількох ракет на територію одного із промислових підприємств промзони Кривого Рогу. Завод практично знищено. Чутно вибухи. До ліквідації наслідків пожежі залучено підрозділи рятувальників», — написав Вілкул у своєму Telegram-каналі.