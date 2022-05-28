Росія вдарила ракетами по Кривому Рогу, зруйнувавши завод

З’явилися подробиці сьогоднішньої ракетної атаки у Дніпропетровській області.

У Кривому Розі Дніпропетровської області дві ракети російських окупантів влучили у промислове підприємство.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у своєму Telegram-каналі.

«Ворожа атака по Кривому Рогу. Дві ракети влучили у промислове підприємство. Сильні руйнування», — повідомив Резніченко.

За його словами, інформація про постраждалих уточнюється. Також на місці працюють рятувальники.

Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул своєю чергою розповів, що завод, у який влучили ракети, майже знищено.

«Приліт кількох ракет на територію одного із промислових підприємств промзони Кривого Рогу. Завод практично знищено. Чутно вибухи. До ліквідації наслідків пожежі залучено підрозділи рятувальників», — написав Вілкул у своєму Telegram-каналі.

УНІАН