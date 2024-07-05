Росія втрачає військово-морський центр у Криму, – командувач ВМС України

Чорноморський флот Росії був змушений перебазувати майже всі свої боєздатні кораблі з окупованого Криму до інших місць, а його головний військово-морський центр стає неефективним через атаки з боку Києва.

Про це заявив командувач ВМС України віце-адмірал Олексій Неїжпапа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю Reuters.

Неіжпапа заявив, що удари українських ракет та морських безпілотників завдали серйозної шкоди базі в Севастополі, яка є логістичним центром для ремонту, технічного обслуговування, навчання та зберігання боєприпасів, а також виконує інші важливі функції для Росії.

“Він створювався протягом багатьох десятиліть, можливо, сторіч. І тепер вони, очевидно, втрачають цей центр”, – сказав Неіжпапа в інтерв’ю в Одесі напередодні Дня Військово-Морських Сил України в неділю. Кораблі пішли до Новоросійська Україна, яка не має у своєму розпорядженні великих військових кораблів, використовувала безпілотні військові катери, начинені вибухівкою, для атак на російські судна, а також завдавала ударів по об’єктах флоту та інших військових цілей у Криму з використанням ракет Storm Shadow та ATACM. “Практично всі основні боєздатні кораблі виведені противником із головної бази Чорноморського флоту і перебувають у Новоросійську, частина з них – в Азовському морі”, – сказав він. За його словами, російська військово-морська база в Новоросійську на східному узбережжі Чорного моря не має таких об’єктів, як кримський Севастополь, який служив місцем зберігання та навантаження крилатих ракет, які використовуються військовими кораблями для нанесення авіаударів по Україні. “Я розумію, що зараз у Новоросійську намагаються вирішити цю проблему”, – сказав він, назвавши це “головною проблемою” для флоту. Неїжпапа повідомив, що Україна знищила або пошкодила 27 військових кораблів, зокрема п’ять, за його словами, загинули внаслідок підриву на морських мінах, встановлених українськими військово-морськими безпілотниками поблизу Севастопольської бухти. За словами Неїжпапи, на знак посилення оборонної позиції деякі російські військові кораблі, які рідко заходили в Азовське море на схід від Криму, наразі перебувають там регулярно. За його словами, Чорноморський флот наразі переважно використовується для логістики, контролю над невеликою частиною прибережної території та для запуску крилатих ракет “Калібр” по Україні.