На Донеччині за добу поліція задокументувала 11 російських обстрілів – є загиблі та поранені

Окупанти обстріляли 9 населених пунктів. Внаслідок російських ударів загинули троє мирних жителів, шість — поранені. Руйнувань зазнали щонайменше 27 цивільних об’єктів – житлові будинки, фермерське господарство, завод, комунальна та залізнична інфраструктура, автомобіль «швидкої допомоги».

Упродовж минулої доби росіяни вдарили по таких населених пунктах — Маріуполь, Лиман, Авдіївка, Мар’їнка, Велика Новосілка, Нью-Йорк, Іванівка, Серебрянка, Новомиколаївка Черкаської громади.

Ворог обстрілював мирне населення з авіації, ракетних комплексів, реактивних систем залпового вогню «Град», танків, важкої артилерії.

Поліцейські відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Важливо!

Шановні громадяни, дотримуйтесь комендантської години, не виїжджайте самостійно неперевіреними маршрутами – ворог розстрілює цивільні авто.

Не підіймайте невідомі предмети та не чіпайте нерозірвані снаряди. Викликайте піротехніків за телефоном 101.

Будьте обережні, в захоплених населених пунктах загарбники займаються мародерством, відбирають транспорт.

Окупант масово розповсюджує фейки, тож довіряйте виключно офіційним джерелам інформації.

Поліція залишається на варті безпеки.

Відділ комунікації поліції Донецької області