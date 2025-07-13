Росія вже могла отримати від КНДР понад 12 млн снарядів, – розвідка Південної Кореї
Північна Корея продовжує постачання артилерійських снарядів до Росії. Загалом Пхеньян міг передати країні-агресору понад 12 млн снарядів.
Про це йдеться у звіті Агентства військової розвідки (DIA) Південної Кореї, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.
Дані південнокорейської розвідки свідчать, що Північна Корея поставила Росії близько 28 000 контейнерів зі зброєю та артилерійськими снарядами.
“Якщо розраховувати по 152-мм снарядах, то (кількість поставлених снарядів – ред.) імовірно сягнула понад 12 мільйонів“, – уточнили в DIA.
Постачання звичайної зброї та перекидання північнокорейських солдатів у Росію почалося ще в жовтні минулого року.