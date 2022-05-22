Росіяни місяць тримали в підвалі на Чернігівщині 350 українців із дітьми як живий щит

Через нелюдські умови утримання померли 10 людей похилого віку.

Окупанти місяць утримували в підвалі свого «штабу» на Чернігівщині 350 українців із дітьми, використовуючи їх як живий щит.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

«Встановлено, що з 3 по 31 березня 2022 року в підвалі Ягіднянської філії Куличівської загальноосвітньої школи Іванівської сільради Чернігівського району окупанти утримували мирних мешканців. У приміщенні площею 197 квадратних метрів майже місяць перебувало понад 350 місцевих, з яких 77 дітей, у тому числі 5 немовлят. Наймолодшій дитині було півтора місяця, а найстаршому за віком заручнику — 93 роки. Фактично людей, які утримувалися у підвалі, використовували як живий щит, оскільки приміщення школи було «штабом» окупантів», — інформують у прокуратурі.

Зазначається, що через нелюдські умови утримання — відсутність достатнього простору, санітарних умов, доступу до повітря, їжі, води — померли 10 людей похилого віку.

Прокурори Чернігівщини здійснили спільний виїзд з експертами Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду до села Ягідне для фіксації воєнних злочинів РФ.

Також повідомляється, що зі 180 будинків населеного пункту 148 пошкоджено, 16 зруйновано вщент. Встановлено, що семеро мешканців села були розстріляно ворогом.

Як свідчать очевидці, під час окупації російські військові грабували будинки мешканців села. Викрадено пральні машини, телевізори, мікрохвильовки, електрочайники та інші цінні речі. // УНІАН