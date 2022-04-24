Стало відомо де Росія розмістить «нові» ракети «Сармат»

Росія заявила в суботу, що планує до осені розгорнути свої недавно випробувані міжконтинентальні балістичні ракети «Сармат», здатні завдати ядерних ударів по Сполученим Штатам.

Ракети «Сармат» здатні нести 10 або більше ядерних боєголовок і помилкових цілей, а також вражати цілі за тисячі кілометрів. Випробування нової ракети на цьому тижні знаменують собою демонстрацію сили Росії світу. За словами російських чиновників, ракети будуть розгорнуті в одному з підрозділів Красноярського краю РФ, приблизно в 3000 км на схід від Москви.

Нові ракети будуть розміщуватися на тих же майданчиках і в тих же шахтах, що і ракети «воєвода» радянської епохи, які вони замінюють. Заявлено, що «Сармати» будуть перебувати на озброєнні Російської Федерації не менше 30-40 років.