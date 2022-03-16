Росіяни спалюють трупи на Донецькому меткомбінаті, приховуючи реальну кількість загиблих

Родичам пояснюють, що жодних виплат за смерть мобілізованих з «ЛНР» і «ДНР» не передбачено.

Окупанти не виплачують компенсацій за вбитих мобілізованих з «ЛНР,» «ДНР», а щоб приховати реальну кількість загиблих, окупанти використовують Донецький металургійний комбінат для спалення трупів місцевих «новобранців» і добровольців, які прибули з Росії. Точна кількість спалених невідома.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

«В тимчасово окупованому Луганську відкрито пункт видачі тіл загиблих «мобілізованих» жителів окупованих територій в магазині «Копійка». Видачею тіл займається так звана «поліція» російської окупаційної армії. При цьому, із документів родичам загиблих видають тільки свідоцтво про смерть та дозвіл на поховання. Жодних документів де, як і за яких обставин вони загинули – немає, – йдеться у повідомленні. – Родичам пояснюють, що жодних виплат за смерть мобілізованих з «ЛНР» і «ДНР» не передбачено навіть за наявності російського паспорта. Одночасно, родичам офіційно загиблих росіян обіцяно виплату 12 мільйонів рублів. Таке ставлення викликає обурення серед місцевого населення, втім «поліція» окупантів не зважає на ці настрої».

Також на тимчасово окупованих територіях Донецької області продовжується примусовий набір до складу 1 Армійського корпусу окупантів, констатує ГУР Міноборони.

«Переважна частина «новобранців» відправляється в найгарячіші точки без відповідної підготовки. Здебільшого їх використовують на передовій для розчищення перешкод та риття окопів, – повідомляють розвідники. – Відзначається вкрай низький рівень забезпечення та брак їжі. Втрати серед «новобранців» сягають 70-80%».

Нагадаємо, за оперативними даними Генштабу, російські війська з 24 лютого по 16 березня втратили приблизно 13800 осіб, 430 танків, 1375 бойових броньованих машин.

За інформацією Радіо «Свобода», морги Гомеля та Мозиря переповнені російськими військовими, деяких закопують на території Білорусі. // LB.ua