Росіяни обстріляли багатоповерхівки в окупованій Новій Каховці, є загиблий

Під обстріл потрапив житловий район “Сокіл”.

Сьогодні вранці російські війська обстріляли житловий район “Сокіл” в окупованій Новій Каховці Херсонської області.

Про це повідомив у Фейсбуці депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

“Сьогодні зранку росіяни нанесли удари по житлових будинках у районі “Сокола”. Попередньо КАБ випущений з літака РФ”, – написав він.

Хлань зазначив, що за попередньою інформацією, внаслідок атаки ворога є загибла людина.

Нагадаємо, вчора російська армія здійснила 91 обстріл Херсонщини, внаслідок чого загинула дитина, а шестеро людей зазнали поранень. // LB.ua