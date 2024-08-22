Росіяни поширюють фейк про застосування Україною хімічної зброї у Курській області — ЦПД

Натомість ворог сам поширює відео, на якому використовує боєприпаси з отруйними речовинами.

Російські Telegram-канали масово поширюють фейк про те, нібито Україна всупереч міжнародному праву застосовує хімічну зброю у Курській області. Центр протидії дезінформації (ЦПД) спростував ворожий наратив.

Там зауважили, що Україна підписала Конвенцію про хімічну зброю та суворо дотримується своїх зобовʼязань. Самі ж росіяни не наводять доказів про застосування ЗСУ отруйних речовин у Курській області, що також вказує на неправдивість інформації.

ЦПД також звернув увагу, що російські пропагандисти поширюють відео, на якому зафіксовано застосування російськими окупантами хімічної зброї. Вони застосовують її по українських позиціях, що є порушенням міжнародного права.

Нагадаємо, речник оперативно-стратегічного угрупування “Таврія” Дмитро Лиховій повідомляв, що росіяни щодня застосовують боєприпаси з отруйними речовинами по українських позиціях. При цьому майже завжди цифра застосованих таких снарядів перевищує десяток на добу.

Раніше у ЦПД повідомляли, що Кремль хоче використати українську операцію у Курській області для своїх інформаційних атак та звинуватити українські сили у воєнних злочинах. Росіяни намагаються поширити інформацію про нібито масові розстріли цивільних українськими силами. // Дзеркало тижня