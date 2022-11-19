Російські мародери викрали 80% колекції з фонду музею Шовкуненка на Херсонщині

Із краєзнавчого музею рашисти поцупили виставкову зброю та дорогоцінні метали.

Росіяни викрали 80% колекції з фонду музею імені Олексія Шовкуненка.

Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

“Обласний музей імені Олексія Шовкуненка до повномасштабного вторгнення РФ – один із найкращих музеїв України. Зараз же заклад майже порожній – росіяни викрали звідси 80% колекції. Це унікальні та цінні роботи, а деяких взагалі не було більше ніде в світі”, – зазначив Янушевич.

Він додав, що рашисти не оминули і Херсонський обласний краєзнавчий музей.

Звідси окупанти поцупили найцінніші експонати, а найбільше – виставкову зброю та дорогоцінні метали.

Нагадаємо, росіяни вивезли з Херсонщини до Криму близько 15 000 музейних експонатів.

Днями з центральної лікарні Нової Каховки окупанти вивезли все обладнання та “швидкі”. // LB.ua