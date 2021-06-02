Наркодилерка уклала угоду зі «смотрящим» виправної колонії щодо вибивання боргів із засуджених

Наркодилерка домовилася з кримінальним авторитетом про проведення «виховної роботи» з в’язнями, що заборгували їй гроші. Жінці, яка вже постала перед судом за збут наркотичних речовин, інкримінують ще один злочин відповідно до нового закону про «ворів у законі».

Злочинну оборудку задокументовано співробітниками управління стратегічних розслідувань в Донецькій області, ДСР Нацполіції та слідчого управління поліції Донеччини за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у березні 2021 року 49-річна жителька міста Покровська, яка займалася збутом метадону, звернулася до «смотрящого» виправного закладу з проханням розібратися «по поняттях» з її боржниками. Жінка вимагала гроші із засуджених.

Поліцейські зібрали докази злочину. Зловмисниці повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 255-3 Кримінального кодексу України (звернення до особи, яка завідомо для винного може здійснювати злочинний вплив, зокрема до особи, яка перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу, у тому числі у статусі «вора в законі», з метою застосування нею такого впливу).

Підозрювану також притягують до відповідальності за збут наркотиків. 28 травня поліція спрямувала до суду обвинувальний акт за ч.3 ст. 307 ККУ (збут наркотиків в особливо великих розмірах).

Наразі жінка перебуває під вартою в очікувані вироку. Обвинуваченій загрожує до 12 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Донецької області