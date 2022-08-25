Росіяни повністю відключили ЗАЕС від енергомережі: спрацював аварійний захист

Два працюючих енергоблоки станції відключилися від мережі.

Відключення росіянами повітряної лінії зв’язку з українською енергосистемою спричинило зміни в роботі Запорізької АЕС – дії загарбників спричинили повне відключення ЗАЕС від енергомережі.

Про це пише “Енергоатом”.

“Сьогодні, 25 серпня 2022 року, через пожежі на золовідвалах Запорізької ТЕС, розташованої поруч із Запорізькою АЕС, двічі відключалась остання (четверта) лінія зв’язку ЗАЕС із енергосистемою України – ПЛ-750 кВ ЗАЕС – “Дніпровська”. Три інших лінії зв’язку раніше були пошкоджені під час рашистських обстрілів. Внаслідок цього два працюючих енергоблоки станції відключилися від мережі. Таким чином, дії загарбників спричинили повне відключення ЗАЕС від енергомережі – перше в історії станції”, – йдеться у повідомленні.

Власні потреби АЕС в електроживленні наразі забезпечуються з енергосистеми України через лінію зв‘язку ЗАЕС – Запорізька ТЕС.

У відомстві додали, що зауважень до роботи автоматики і систем безпеки наразі немає. Ведуться пускові операції з підключення одного з енергоблоків до мережі.

Варто зазначити, що раніше місцеві ЗМІ повідомили про ймовірну аварію на шостому блоці Запорізької атомної електростанції. Пізніше стало відомо, що зауваження до роботи автоматики та систем безпеки відсутні.

Радіаційний фон в Енергодарі становить 10,4 мікрорентген на годину, що відповідає природньому.

Як раніше повідомляла УНІАН, 22 серпня російські окупанти обстріляли Запорізьку ТЕС, розташовану в тимчасово окупованому Енергодарі. Згодом стало відомо про загибелі чоловіка в результаті обстрілу в районі Запорізької ТЕС.

Нагадаємо, що російські загарбники окупували частину Запорізької області. Зокрема, місто Енергодар, де розташована Запорізька атомна електростанція, найбільша АЕС в Європі. Вони неодноразово обстрілювали територію станції і пошкодили ряд об’єктів.

Євросоюз і понад 40 країн світу закликали Росію негайно вивести свої війська і персонал із ЗАЕС. // УНІАН