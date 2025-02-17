Німеччина надає Україні черговий пакет військової допомоги

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Самохідні установки Zuzana 2, дрони, боєприпаси і танки для розмінування.

Німеччина надіслала Україні черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли самохідні артилерійські установки Zuzana 2, боєприпаси й ракети, дрони та танки для розмінування.

Про це ідеться на сайті Федерального уряду.

Загалом Німеччина надала військової допомоги Україні на суму приблизно 28 мільярдів євро. До нового пакету допомоги увійшли:

  • 56 невразливих для мін транспортних засобів із захистом від засідки MRAP;
  • боєприпаси для основного бойового танка Leopard 1;
  • боєприпаси для БМП Marder;
  • 41 тисяча боєприпасів для самохідних зенітних установок GEPARD;
  • ракети IRIS-T SLM та IRIS-T SLS;
  • 4 самохідні артилерійські установки Zuzana 2;
  • 50 тисяч снарядів калібру 155-мм;
  • 2 тисячі снарядів калібру 122-мм;
  • 300 дронів типу HF-1;
  • 51 розвідувальний дрон VECTOR із запчастинами;
  • 245 розвідувальних дронів RQ-35 HEIDRUN;
  • 29 розвідувальних дронів SONGBIRD;
  • 14 розвідувальних дронів HORNET;
  • 2 танки для розмінування WISENT 1 тощо.
  • 645 лазерних далекомірів;
  • 74 тисячі 44-мм патронів;
  • 100 кулеметів MG5;
  • 2 915 штурмових гвинтівок HK 416;
  • 900 штурмових гвинтівок MK 556;
  • 64 високоточних гвинтівок HLR 338 з 314 000 патронами;
  • 20 гвинтівок CR 308;
  • 73 штурмових гвинтівок AK-47;
  • понад 60 мільйонів патронів для вогнепальної зброї.

Уряд Німеччини заявив, що  “не ухилятиметься” від відправки військ в Україну після війни для підтримки потенційної миротворчої місії. // LB.ua

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