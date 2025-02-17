Німеччина надає Україні черговий пакет військової допомоги

Самохідні установки Zuzana 2, дрони, боєприпаси і танки для розмінування.

Німеччина надіслала Україні черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли самохідні артилерійські установки Zuzana 2, боєприпаси й ракети, дрони та танки для розмінування.

Про це ідеться на сайті Федерального уряду.

Загалом Німеччина надала військової допомоги Україні на суму приблизно 28 мільярдів євро. До нового пакету допомоги увійшли:

56 невразливих для мін транспортних засобів із захистом від засідки MRAP;

боєприпаси для основного бойового танка Leopard 1;

боєприпаси для БМП Marder;

41 тисяча боєприпасів для самохідних зенітних установок GEPARD;

ракети IRIS-T SLM та IRIS-T SLS;

4 самохідні артилерійські установки Zuzana 2;

50 тисяч снарядів калібру 155-мм;

2 тисячі снарядів калібру 122-мм;

300 дронів типу HF-1;

51 розвідувальний дрон VECTOR із запчастинами;

245 розвідувальних дронів RQ-35 HEIDRUN;

29 розвідувальних дронів SONGBIRD;

14 розвідувальних дронів HORNET;

2 танки для розмінування WISENT 1 тощо.

645 лазерних далекомірів;

74 тисячі 44-мм патронів;

100 кулеметів MG5;

2 915 штурмових гвинтівок HK 416;

900 штурмових гвинтівок MK 556;

64 високоточних гвинтівок HLR 338 з 314 000 патронами;

20 гвинтівок CR 308;

73 штурмових гвинтівок AK-47;

понад 60 мільйонів патронів для вогнепальної зброї.

Уряд Німеччини заявив, що “не ухилятиметься” від відправки військ в Україну після війни для підтримки потенційної миротворчої місії. // LB.ua