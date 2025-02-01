Росіяни вдарили по школі-інтернату в «своїй» Суджі. Під завалами майже 100 осіб
Російські війська завдали удару по будівлі школи-інтернату в Суджі Курської області. Місто перебуває під контролем українських Сил оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера комендатури ЗСУ в Суджі Олексія Дмитрашківського.
“95 осіб опинилися під завалами. З-під завалів чути стогони і крики людей. Нагадаю, що серед цих людей більшість людей похилого віку та лежачі. Силами військової комендатури зараз ведуться пошукові та рятувальні роботи”, – зазначив Дмитрашківський.
Російські пабліки пишуть, що по будівлі могла прилетіти авіаційна бомба.