Росіяни вдарили по школі-інтернату в «своїй» Суджі. Під завалами майже 100 осіб

Російські війська завдали удару по будівлі школи-інтернату в Суджі Курської області. Місто перебуває під контролем українських Сил оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера комендатури ЗСУ в Суджі Олексія Дмитрашківського.

За його словами, удар було завдано о 17:54.