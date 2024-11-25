Росіяни вдарили по центру Одеси балістикою

Є пошкодження та постраждалі.

Російські війська вранці у понеділок, 25 листопада, вдарили ракетою по центру Одеси. За попередніми даними є постраждалі, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Він додав, що в місті пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки.

Вибух в Одесі пролунав близько 10:00. До цього в регіоні була оголошена повітряна тривога через загрозу балістичного удару з Криму.

Речник Української добровольчої армії «Південь» Сергій Братчук зазначив, що, найімовірніше окупанти застосували по Одесі балістичну ракету «Іскандер-М». // Дзеркало тижня