Росіяни вдарили по ТЦК у Кременчуці
6 липня близько 9:35 ворог завдав повітряного удару БпЛА по місту Кременчук Полтавської області, влучивши у будівлю Кременчуцького районного ТЦК та СП.
Про це повідомляють Сухопутні війська, Полтавська ОВА.
Окрім ТЦК, влучання зафіксували у житловий будинок поруч.
Серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП поранених і загиблих немає.
Перед цим у Полтавській ОВА повідомляли, що унаслідок ворожої атаки на Кременчуцький район “виникла пожежа на території приватного домоволодіння”. // УПTweet