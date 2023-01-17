Росіяни вдарили по важливому підприємству в Херсоні

Через ворожий удар, зокрема, пошкоджена адмінбудівля підприємства.

Російська армія у вівторок, 17 січня, обстріляла підприємство критичної інфраструктури у Херсоні.

Минулося без постраждалих чи жертв, про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич. “Російська армія обстріляла підприємство критичної інфраструктури у Херсоні. Сьогодні близько 11:00 російські війська здійснили обстріл управління комунального підприємства”, – зазначив він.

За словами Янушевича, ворожі снаряди пошкодили адмінбудівлі, машинний та актовий зали, кисневу станцію.

“Це вже другий удар по підприємству – під час першого, що відбувся 15 січня, уламки снарядів пошкодили лише територію, але не зачепили будівлі”, – додав він.

Ситуація в Херсоні

Українські воїни зайшли в Херсон 11 листопада. Росіяни багато разів били по звільненому місту.

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова повідомила, що з 20 листопада у Херсоні зафіксували 1223 “прильотів”, загинули 65 осіб, серед них є дитина.

Чиновниця додала, що через ворожі обстріли зруйновані 38 об’єктів критичної інфраструктури, 901 житловий будинок та 48 освітніх закладів. // УНІАН