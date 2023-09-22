Росіяни вдарили ракетами по Кременчуку, є загиблі та поранені

Сьогодні ввечері ворог завдав ракетного удару по Кременчуку Полтавської області, є жертви.

Про це повідомляє у Telegram голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

“Одну ракету збили сили ППО. На жаль, є влучання в цивільну інфраструктуру. За попередньою інформацією є загиблі та поранені”, – написав він.

На місці працюють всі відповідні служби.

Пізніше Лунін повідомив про 15 людей, які отримали поранення, з них – одна дитина. Ще одна людина загинула. // LB.ua