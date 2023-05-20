Росіяни запустили фейки про «загибель» Танцюри, Сирського, Залужного

Протягом останніх двох тижнів росіяни запустили три фейкові новини про “загибель” українських командувачів Сил територіальної оборони та Сухопутних військ ЗСУ Олександра Танцюру і Олександра Сирського та головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону, передає УНН.

“За минулі два тижні ми спостерігали три таких новини. Це було щодо Танцюри – командувача Сил ТрО; щодо генерала Сирського – командувача Сухопутних військ і командувача східного напрямку; щодо Залужного – головнокомандувача.

З одного боку це можна сприймати, як фейк тому, що немає ніякої проблеми подзвонити, пересвідчитися, що все нормально, і людина жива. Але я раджу дивитися на цю проблему глибше, це не тільки інформаційний фейк”, – заявила Маляр.

За її словами, подібні фейкові новини “часто є фальшстартом”, коли ворог щось спланував, і “просто наперед повідомляє результат”. Маляр припустила, що такі фейки з’являються, ймовірно, щоб “звітувати наверх” або деморалізувати українців.

“Це зрозуміло, що під час війни їм вигідно та важливо знищити наше військово-політичне керівництво. Те, що були неодноразові замахи на президента, це багато про це говорили. Але треба розуміти, що загроза життю є і для нашого військового керівництва”, – підкреслила заступниця.

Вона додала, що росіяни “відпрацьовують пересування”, тому військове керівництво “завжди” знаходиться під особистою загрозою.

“Питання їх персональної безпеки наразі має стратегічне значення”, – підсумувала Маляр.