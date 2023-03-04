Росіяни зранку обстріляли Нікополь та район: двоє людей загинули, пошкоджено готель

Від ранку суботи, 4 березня, російські окупанти вже кілька разів вдарили по Нікополю та району Дніпропетровської області. Цілили з важкої артилерії та РСЗВ, дві людини загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.