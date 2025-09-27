Нетаньяху в ООН засудив визнання Палестини: «вбивство євреїв окупається»

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху засудив західні країни за визнання Палестини. За його словами, вони посилають сигнал про те, що “вбивство євреїв окупається”.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Виступаючи на Генасамблеї ООН, Нетаньягу “в найжорсткіших висловлюваннях” відреагував на кроки провідних союзників США, які посилили міжнародну ізоляцію Ізраїлю через майже дворічну війну в Секторі Газа.

“Цього тижня лідери Франції, Британії, Австралії, Канади та інших країн беззастережно визнали палестинську державу. Вони зробили це після жахів, скоєних ХАМАС 7 жовтня – жахів, які того дня вихваляло майже 90% палестинського населення”, – заявив прем’єр.

Він додав, що це “ганьба” і висловив свою версію, який сигнал подає такий крок.

“Знаєте, який сигнал палестинцям послали лідери, які визнали палестинську державу цього тижня? Це дуже чіткий сигнал: вбивство євреїв окупається”, – сказав Нетаньяху.

У той час, коли він піднімався на сцену, десятки делегатів залишили зал, а декому з присутніх на балконі влаштували овації. Паралельно тисячі пропалестинських протестувальників перекрили рух біля Таймс-сквер у Нью-Йорку.

Слідом за Нетаньяху на трибуну піднялися лідери арабських і мусульманських держав, які один за одним засудили військовий напад Ізраїлю на Газу.

Незабаром після Нетаньяху, виступаючи в ООН, прем’єр-міністр Ірландії Майкл Мартін, який визнав Палестину 2024 року, назвав дії Ізраїлю в Газі “відмовою від усіх норм, усіх міжнародних правил і законів”.