Российские артиллеристы 3 мая «демилитаризировали» в Харькове не только детские аттракционы, но и беговые дорожки стадиона «Динамо» (фото)

«Сегодня снова был обстрелян парк Горького, но за компанию «досталось» стадиону Динамо, — сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов. — Как известно, российские войска бьют «только по военным объектам», поэтому теперь мы знаем, чем на самом деле были детские аттракционы и футбольное поле. «Спасибо» освободителям».

Полицейский отметил, что один из снарядов ударил в дорожку, по которой утром бегал сам Болвинов.

«Завтра придется перепрыгивать», — прокомментировал он.