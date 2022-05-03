Российские артиллеристы 3 мая «демилитаризировали» в Харькове не только детские аттракционы, но и беговые дорожки стадиона «Динамо» (фото)

Российские захватчики 3 мая поразили артиллерийским огнем в Харькове детские аттракционы,   и   стадион «Динамо», посчитав эти объекты военными, об этом пишет  «Медиа группа «Объектив».

«Сегодня снова был обстрелян парк Горького, но за компанию «досталось» стадиону Динамо, — сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов. — Как известно, российские войска бьют «только по военным объектам», поэтому теперь мы знаем, чем на самом деле были детские аттракционы и футбольное поле. «Спасибо» освободителям».

Под обстрел в Харькове попал стадион «Динамо» (фото)

Россияне обстреляли стадион Динамо в Харькове

Полицейский отметил, что один из снарядов ударил в дорожку, по которой утром бегал сам Болвинов.

Снаряд разорвался на беговой дорожке стадиона "Динамо" в Харькове

«Завтра придется перепрыгивать», — прокомментировал он.

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