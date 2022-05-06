Відбувся черговий обмін полоненими: визволили 41 українця, серед них настоятель храму ПЦУ

З російського полону звільнили 41 українця, серед них 11 жінок та настоятель храму Православної церкви України.

Про це у Telegram повідомила віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує УНН.

«Відбувся черговий обмін полоненими. Повернули 41 людину, включаючи 11 жінок. Додому повертаються 28 військових і 13 цивільних. Особливо радісно, що сьогодні серед звільнених є настоятель храму Православної церкви України», — написала Верещук.