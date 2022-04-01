Рада схвалила закон про націоналізацію майна росіян та колаборантів

Верховна Рада схвалила закон №7169 про націоналізацію майна росіян та українських колаборантів.

Про це повідомила голова партії «Слуга народу», нардеп Олена Шуляк у Telegram, пише УНН.

«Цей законопроект збільшить ефективність економічної війни проти України та посилить захист прав і свобод громадян України», — написала Шуляк.

За її словами, тепер до резидентів росії також належать:

громадяни рф;

особи, які не є громадянами рф, але тісно пов’язані з нею, зокрема, мають місце проживання або займаються основною діяльністю;

за рішенням РНБО або суду фізичні чи юридичні особи (незалежно від громадянства, місця проживання, місцезнаходження, здійснення основної діяльності тощо), які публічно заперечують чи підтримують збройну агресію росії проти України, встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України, та які не зупинили чи не припинили здійснення своєї економічної (зокрема господарської) діяльності на території росії в період дії воєнного стану в Україні.

«Закон зазначає, що все націоналізоване майно не просто спрямують на користь України, а в рахунок майбутньої репарації на користь нашої країни, яка зазнала агресії з боку росії», — додала вона.