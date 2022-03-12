Российских провайдеров отключают от международного обмена трафиком

Лондонская точка обмена интернет-трафиком LINX начала отключать Россию от скоростного интернета. Теперь российские провайдеры будут работать через Азию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.