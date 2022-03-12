Российских провайдеров отключают от международного обмена трафиком

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Лондонская точка обмена интернет-трафиком LINX начала отключать Россию от скоростного интернета. Теперь российские провайдеры будут работать через Азию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Российских провайдеров отключают от международного обмена трафиком

Виталий Носач, РБК-Украина

«LINX отключает ключевых провайдеров РФ (Ростелеком, Мегафон) от международного обмена трафиком. Теперь трафик пойдет через Азию, следовательно ожидаются джиттеры, задержки, падение пингов», — отметил он.

Напомним, недавно в России заблокировали социальную сеть Twitter и видеохостинг YouTube. Также перестал работать сервис бронирования отелей Booking.

Кроме того, в Российской Федерации отключили монетизацию YouTube.

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