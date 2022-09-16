РосЗМІ заявили про загибель в Луганську «генпрокурора ЛНР» після вибуху
Так званий “генпрокурор ЛНР” Сергій Горенко сьогодні загинув. Це сталося після вибуху в його “офісі”.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання “Інтерфакс”.
“За попередніми даними, “генпрокурор ЛНР” Сергій Горенко помер від отриманих поранень унаслідок вибуху в його кабінеті”, – пишуть пропагандистські ЗМІ.
Нагадаємо, що сьогодні стало відомо про вибух ц центрі Луганська, а саме кабінеті самопроголошеного “генпрокурора”. Повідомлялося, що йому могло відірвати руку, після інциденту район оточили.