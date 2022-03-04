Шестеро людей загинули внаслідок обстрілу окупантами с. Мархалівка на Київщині
З-під завалів вдалося врятувати одну людину. Точну кількість жертв ще встановлюють.
У результаті авіаудару російських окупантів по селу Мархалівка, що на Київщині, загинули шестеро осіб. Інформація про точну кількість потерпілих ще оновлюється.
Про це повідомили в поліції Київської області.
«За попередніми даними, два будинки знищено, 9 пошкоджено, загинуло 5 дорослих і дитина, ще двох дорослих і двох дітей госпіталізовано», — повідомили в поліції.
За інформацією ДСНС, пожежу в приватних житлових будинках вдалося ліквідувати.
Нагадаємо, 3 березня російські окупаційні війська зайняли села на північ від Вишгорода Київської області та тероризують місцеве населення.
Того самого дня в селі Гатне Фастівського району Київської області окупанти обстріляли житловий будинок, померла одна людина. // LB.ua