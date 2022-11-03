Розгром бази «кадирівців» на Херсонщині: з-під завалів дістали 62 тіла

Кілька тіл все ще потребують ідентифікації.

Російські загарбники остаточно закінчили розбір уламків будівель, у які 24 жовтня поцілили українські воїни. Там базувалися окупанти з Чечні.

Йдеться про розром окупантів у селищі Каїри Херсонської області, повідомляє офіцер ЗСУ та блогер Анатолій Штефан (Штірліц).

За його даними, по базуванням “кадирівців” вдарила українська реактивна артилерія.

“З-під завалів вилучено 62 тіла загиблих. 53 належать в/с ЗС РФ (мпд Чечня). Інші потребують ідентифікації”, – додав Штефан. // УНІАН