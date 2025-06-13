Розпочалася нова хвиля балістичної атаки Ірану на Ізраїль

В Єрусалимі та Тель-Авіві знову лунають вибухи.

Агенція Associated Press заявила про нову хвилю обстрілу Іраном території Ізраїлю.

У Тель-Авіві та Єрусалимі лунала повітряна тривога. Журналісти повідомляють про щонайменше два влучання ракет. Одне з них, за попередніми даними, припало на 50-поверхову будівлю в центрі Тель-Авіва.

Офіційної інформації щодо постраждалих чи руйнувань влада Ізраїлю не оприлюднювала.

Іранські ЗМІ підтвердили, що вночі Тегеран розпочав новий етап атаки у відповідь. // LB.ua