«Руйнують світовий порядок». Залужний зробив гучну заяву про США
Валерій Залужний також попередив, що НАТО може «припинити своє існування, а Росія прийде до Європи»
Посол України у Великій Британії Валерій Залужний звинуватив США у «руйнуванні світового порядку». Про це він заявив у своїй промові в Chatham House, повідомляє «Главком» із посиланням на Times.
Валерій Залужний також попередив, що НАТО може «припинити своє існування, а Росія прийде до Європи».
Раніше Залужний зауважив, що питання номер один для України – гарантії безпеки. «Найімовірніше, найкращі гарантії безпеки закладені в нас самих. Будемо сподіватися насамперед на самих себе, на Бога, на наших партнерів, будемо працювати і пояснювати. Мільйони українців мають власну історію, власну мову і власну культуру, ми не можемо просто так загинути, тому що комусь цього захотілося», – сказав посол.
Ексголовнокомандувач зазначив, що 59% британців підтримували діяльність президента України Володимира Зеленського.
Також після прямого залучення автократичних союзників Росії у війну проти України можна вважати, що розпочалась Третя світова війна. Про це заявив Валерій Залужний.
На думку Залужного, більшість військових погодяться, що всі перераховані фактори дають підставу говорити, що світова війна почалась і світ має готуватися до цього.Tweet