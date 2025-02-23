Маск назвав неправдою повідомлення про те, що американська сторона нібито піднімала питання припинення доступу України до Starlink у

Американський мільярдер Ілон Маск, який є близьким соратником президента США Дональда Трампа, спростував повідомлення Reuters про те, що піднімалося питання щодо можливості відключення України від супутникової мережі Starlink, яка є критично важливою для зв’язку на фронті.

“Це неправда. Reuters бреше”, – написав він у соцмережі Х у суботу, 22 лютого, зазначає DW.

Міжнародна агенція Reuters напередодні повідомляла з посиланням на три джерела, що американська сторона порушувала питання щодо можливості припинення доступу України до системи супутникового зв’язку Starlink, якщо Київ не підпише угоду щодо корисних копалин.

Водночас зранку у суботу, 22 лютого, керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко заявив, що доступ до Starlink “не відключають”. “По-друге – є альтернативні речі, які на фронті працюють”, – заявив він у дописі в Telegram.

Starlink – це супутникова інтернет-служба, що належить американській компанії SpaceX , яка забезпечує стабільний доступ до інтернету навіть у віддалених куточках планети.

Власник SpaceX Ілон Маск після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну надав Києву доступ до послуг Starlink. Однак згодом у 2022 році він не дозволив ЗСУ використовувати супутники компанії для атаки на російський військовий флот в анексованому Криму.

Також повідомлялося, що в армії Росії незаконно використовують супутники Starlink, зокрема і на фронті. За даними української розвідки, в Росії їх отримують з арабських країн. Маск запевняв, що SpaceX не постачає “старлінки” до РФ.