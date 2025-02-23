Маск назвав неправдою повідомлення про те, що американська сторона нібито піднімала питання припинення доступу України до Starlink у

Маск

Американський мільярдер Ілон Маск, який є близьким соратником президента США Дональда Трампа, спростував повідомлення Reuters про те, що піднімалося питання щодо можливості відключення України від супутникової мережі Starlink, яка є критично важливою для зв’язку на фронті.

“Це неправда. Reuters бреше”, – написав він у соцмережі Х у суботу, 22 лютого, зазначає DW.

Ілон Маск назвав неправдою повідомлення про те, що американська сторона піднімала питання припинення доступу України до Starlink

Ілон Маск назвав неправдою повідомлення про те, що американська сторона піднімала питання припинення доступу України до Starlink. Фото: Andrew Harnik/Getty Images via AFP

Міжнародна агенція Reuters напередодні повідомляла з посиланням на три джерела, що американська сторона порушувала питання щодо можливості припинення доступу України до системи супутникового зв’язку Starlink, якщо Київ не підпише угоду щодо корисних копалин.

Водночас зранку у суботу, 22 лютого, керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко заявив, що доступ до Starlink “не відключають”. “По-друге – є альтернативні речі, які на фронті працюють”, – заявив він у дописі в Telegram.

Starlink – це супутникова інтернет-служба, що належить американській компанії SpaceX , яка забезпечує стабільний доступ до інтернету навіть у віддалених куточках планети.

Власник SpaceX Ілон Маск після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну надав Києву доступ до послуг Starlink. Однак згодом у 2022 році він не дозволив ЗСУ використовувати супутники компанії для атаки на російський військовий флот в анексованому Криму.

Також повідомлялося, що в армії Росії незаконно використовують супутники Starlink, зокрема і на фронті. За даними української розвідки, в Росії їх отримують з арабських країн. Маск запевняв, що SpaceX не постачає “старлінки” до РФ.

Like

Tags:

You may also like...