СБУ ініціювала арешт активів «роснефті» в Україні і знешкодила агентуру, яка діяла під виглядом «кізячої» організації

Детальніше про наші останні спецоперації – у підбірці. За матеріалами Служби безпеки заблоковано діяльність енергокомпанії, що входила до кремлівської промислово-фінансової групи «роснефть». На її грошові активи – 20 млн. грн. – судом накладено арешт, а дію ліцензії на постачання електроенергії призупинено регулятором.

Крім того, СБУ направила до Кабміну пропозиції щодо націоналізації майна заблокованої компанії. Ці заходи не вплинуть на стабільність енергетичної галузі та кінцевих споживачів комунальних послуг в Україні. На Харківщині:

ліквідовано осередок ворожої агентури, який діяв під виглядом проросійської «казачьей» організації. Встановлено, що її учасники публічно підтримували повномасштабну агресію рф та виправдовували злочини окупантів.

У ході спецоперації затримано одного з організаторів групи. Він передавав загарбникам розвіддані щодо дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ, а також інформацію щодо наслідків ворожих обстрілів в регіоні.

У Чернігівській області:

виявлено мережу бойових схронів, облаштованих окупантами під час їх відступу.

Так, в одному з населених пунктів Менської територіальної громади вилучено майже 300 прихованих російських боєприпасів. Серед них – реактивні снаряди до систем залпового вогню «Град», постріли до гранатомету, підривники до артилерійського озброєння, динамічний захист до танків.

На території дитячого санаторію виявлено схованку з боєприпасами до самохідної артилерійської техніки.

У лісосмузі поблизу одного з селищ Чернігівського району знайдено 20 ящиків із зарядами до ручних протитанкових гранатометів.

Також встановлено місцезнаходження схрону зі зброєю та боєприпасами учасників ворожої ДРГ – в гаражі автомобільного кооперативу в одному з міст регіону.

Під час огляду зі схованки вилучено: два реактивні піхотні вогнемети 12 гранат Ф-1 та понад 2 тис. набоїв до вогнепальної зброї.

Всі виявлені засоби ураження передані до підрозділів ЗСУ.

На Кіровоградщині:

співробітники СБУ затримали місцевого жителя, який перебував у Бучі на момент вторгнення рф і співпрацював з окупантами.

Зрадник передавав ворогу дані щодо позицій підрозділів ЗСУ і розташування українських блокпостів. За це окупанти дозволяли йому мародерствувати в оселях людей і магазинах.

У Луганській області:

на співпраці з ворогом СБУ викрила директора Старобільського районного центру зайнятості. Під час тимчасової окупації міста зловмисник приєднався до лав загарбників. Згодом він був призначений керівником так званого «республіканського центру зайнятості ЛНР в Старобільському районі».

Наразі колаборанту повідомлено про підозру. Тривають заходи для його затримання і притягнення до кримінальної відповідальності.

На Закарпатті:

за матеріалами СБУ до 15 років ув’язнення засуджено агента спецслужб рф, який передав ворогу розвіддані про розташування українських військ у Харкові. Отриману інформацію окупанти використовували для артилерійських обстрілів міста.

Правоохоронці затримали зловмисника в Ужгороді, куди він прибув за вказівкою свого російського куратора для збору даних про об’єкти критичної інфраструктури.