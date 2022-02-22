СБУ оприлюднила розмови бойовиків «Л/ДНР», які днями обстрілювали мирне населення на сході країни (відео)

Співробітники СБУ отримали розмови бойовиків так званих «ЛНР» і «ДНР», які у лютому 2022 року почали ескалацію подій на Донбасі.

На оприлюднених записах чути, як терористи та мешканці тимчасово окупованих територій:

між собою зізнаються, що самі влаштовують провокації та обстрілюють мирне населення;

обговорюють накопичення російських військ, у тому числі залучення чеченців «полку Кадирова»;

дивуються, що сили ЗСУ не ведуться на провокаційні обстріли бойовиків;

розповідають, що самі ж бойовики влучили «в будку в Росії» (пізніше ФСБ назвала це «обстрілом прикордонного пункту РФ у Ростовській області»);

підтверджують, що їхні снаряди потрапили у Луганську ТЕС (унаслідок чого місто Щастя залишилося без електро-, водо- і теплопостачання) тощо.

Вказані розмови вдалося отримати у ході контррозвідувальної роботи СБУ, яка ведеться для відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях.

Матеріали розсекретили і оприлюднили із дозволу слідчих СБУ, щоб показати, хто насправді відповідальний за нагнітання ситуації на сході України.

Заходи із викриття і документування зловмисників проводили співробітники СБУ у Донецькій та Луганській областях.

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СБУ