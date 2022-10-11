СБУ повідомила про підозру уродженцю Донеччини, який бере участь у ПВК «Вагнера»

Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області повідомило підозру громадянину України Юрію Миронюку в злочинах проти національної і громадської безпеки.

Про це йдеться у тексті підозри.

У 2014 році Юрій Миронюк вступив на службу до незаконного воєнізованого формування — «1 взводу 2 роти 2 батальйону 3 окремої мотострілецької бригади 1 армійського корпусу народної міліції ДНР». Протягом 2014-2016 років неодноразово проходив бойову підготовку на полігонах «ДНР» в районі м. Горлівка Донецької області.

Окрім цього, з 2016-го Миронюк брав активну участь у складі військового формування РФ, зокрема ротно-тактичній групі «Карпати» приватної військової компанії «Вагнер», яка чинить збройний супротив ЗСУ на південно-східному фронті.

Дії Миронюка кваліфікуються як державна зрада (ч.1 ст.111 ККУ), участь у терористичній організації (ч.1 ст.258-3 ККУ) і участь у незаконному збройному формуванні (ч.2 ст.260 ККУ).

У 2013 році у Росії для участі у збройних конфліктах без залучення регулярних військ створена приватна військова компанія «Вагнер» на базі «Слов’янського корпусу». Керівник — російський підполковник запасу Дмитро Уткін, позивний «Вагнер», до 2013 року командир «700-го окремого загону спецпризначення 2-ї окремої бригади підрозділу спеціального призначення ГРУ МО Росії». Ця структура є підрозділом сил спеціальних операцій РФ, і лише маскується під приватну компанію, натомість виконуючи завдання як генштабу МО РФ, так і ФСБ РФ.

Росія використовує ПВК «Вагнера» як елемент гібридної війни в інших країнах. Під вивіскою приватної компанії зібрано інтернаціональних найманців, але основою цієї структури є російські військовослужбовці у відставці, які виконують накази російського командування. Вони проходять підготовку на базі «10-ї окремої бригади спецпризначення ГРУ» Росії. Бійці компанії та їх командири, на чолі з «Вагнером», отримують відомчі нагороди, підписані особисто президентом Росії. // Судовий репортер