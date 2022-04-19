Українські десантники знищили мотострілецький підрозділ окупантів з міста Томськ

Підрозділи цієї військової частини постійно брали участь в міжнародних навчаннях, де завойовували призові місця.

Українські десантники знищили мотострілецький підрозділ ЗС Російської Федерації з міста Томськ.

Про це повідомляє командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

«Ми продовжуємо публікувати документи знищених російських окупантів, які, виконуючи злочинні накази керівництва держави та свого командування, прийшли з війною в Україну вбивати мирне населення. Так, нещодавно в районі інтенсивних боїв, українськими воїнами-десантниками розбита та знищена бронегрупа одного із підрозділів 21-ї окремої гвардійської червонопрапорної Омсько-Новобузької мотострілецької бригади Центрального ВО ЗС Російської Федерації, м. Томськ», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що саме підрозділи цієї військової частини постійно брали участь в міжнародних навчаннях, де завойовували призові місця.

«Під час бою з мужніми українськими воїнами чимало «асвабадітелей» згоріли в полум’ї знищених бойових машин. І тільки деяких вдалося ідентифікувати за наявними документами. Зокрема, під час огляду особистих речей одного з типового представника «руського миру» з Оренбургу, молодшого сержанта Саккузиєва Кайрата Муханмадиєвича наявні документи дають нам зрозуміти про його недовгу військову кар’єру. Саме фах снайпера, навідника-командира танку та закінчення інтенсивних курсів за програмою «виживання» при Вольському військовому інституті матеріального забезпечення йому вже ніколи не знадобляться», — зазначили у командуванні.

Також ідентифікувати по нарукавним знакам та погонам вдалося ще одного знищеного молодого офіцера – лейтенанта Кочановського А.М.

«Мабуть, ніхто з елітної мотострілецької бригади з Томська не розраховував на такий розвиток подій. Вони зіткнувшись із сильною, професійною та нещадною відсіччю підрозділів Десантно-штурмових військ Збройних сил України. І тепер цей ворог назавжди залишиться лежати в полях нашої священної землі», — наголосили десантники. // УНІАН