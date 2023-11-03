Порошенко заявив, що інвестує 150 млн. гривень у системи РЕБ

Системи будуть знешкоджувати російські безпілотники.

Експрезидент, лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко повідомив, що фінансує виробництво нових систем радіоелектронної боротьби, які будуть знешкоджувати російські безпілотники. Як зазначив він у телеграмі, дослідження і розробки цієї техніки велись давно, і нова система вже показала свою ефективність у фронтових умовах. Сума проєкту – 150 млн грн.

«Ми починаємо виробництво потужних українських систем радіоелектронної боротьби. «РЕБ — ключ до перемоги у війні безпілотників», — сказав Валерій Залужний у The Economist. Саме тому ми вже багато місяців шукали спеціалістів, тестували техніку, купували деталі», – написав Порошенко у соцмережах.

«Скажу відверто, у цей проєкт мало хто вірив. Хоч на папері все сходилося, але виглядав він нереально, допоки ми не побачили його в дії. Проєкт реалізувала одна з найкращих в Україні команд, яка ще з початку російського вторгнення — з 2014 року — виробляла системи РЕБ. Їхні системи і зараз стоять на озброєнні. Але кількість дронів значно зросла, і тепер нам необхідні потужніші системи», – пояснив Порошенко.

«Коли я побачив на папері, що цей РЕБ може «задавити» російські БПЛА на відстані до 20 (!) кілометрів, засліпити «Зали» та «Орлани» так, щоби вони більше не могли коригувати «Ланцети» чи арту по наших позиціях, а наші дрони водночас могли спокійно діставати ворога — то це видавалось фантастикою. Але наша команда повірила розробникам», – написав Петро Порошенко.

При цьому він додав, що бачив не просто випробування на полгоні.

“Тепер ми інвестуємо у цей проєкт 150 мільйонів гривень. Ви правильно зрозуміли — ми запускаємо виробництво потужних РЕБ-систем, які прикриватимуть наше військо на найбільш гарячих напрямках — під Авдіївкою, Роботиним і на лівому березі Дніпра. Працюємо разом на перемогу і до перемоги!», – резюмував Петро Порошенко. // LB.ua