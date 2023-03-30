До 12 років засуджено російського окупанта за знущання над цивільними мешканцями Київщини, які намагалися евакуюватися

За публічного обвинувачення прокурорів Офісу Генерального прокурора військовослужбовця збройних сил РФ визнано винним у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Його засуджено до 12 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що на початку березня 2022 року під час окупації військами РФ населених пунктів поблизу міста Києва, перебуваючи поблизу села Бузова Києво-Святошинського району Київської області, засуджений вчиняв протиправні дії стосовно цивільного населення.

Військовий РФ, будучи у стані алкогольного сп’яніння та, погрожуючи вогнепальною зброєю, зупинив автомобіль у складі автоколони цивільного населення, яке намагалося евакуюватися із зони бойових дій.

Він наказав подружжю вийти з автівки та примусив чоловіка зняти одяг вище поясу. Принижуючи його людську гідність, окупант вдарив потерпілого прикладом по голові та хотів вистрелити в нього. Проте, не зробив цього з причин, що не залежали від його волі.

Судовий розгляд відбувся у порядку спеціального судового провадження.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало Головне управління СБУ у м. Києві та Київській області.

Офіс Генерального прокурора