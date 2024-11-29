Виготовлення підроблених документів, завдяки яким незаконно забронювали понад 450 працівників – повідомлено про підозру колишньому інженеру ДП

За даними слідства, підозрюваний, який на той час обіймав посаду провідного інженера, користуючись доступом до внутрішньої документації, у 2022-2024 роках підробляв накази Міністерства економіки України про включення підприємств до переліку стратегічно важливих.

Він додавав до тексту наказів певні приватні підприємства, працівники яких хотіли отримати бронювання. Насправді ці підприємства не належали до стратегічно важливих, а відтак їхні працівники не мали підстав для бронювання.

Згодом, на підставі підроблених наказів та витягів із них, підприємства звертались до ТЦК та СП для отримання відстрочки від призову на військову службу для своїх працівників. Завдяки цим документам було безпідставно заброньовано понад 450 осіб.

Також в ході досудового розслідування встановлено факти, які можуть свідчити про виготовлення підозрюваним підроблених документів, що надають військовозобов’язаним право виїзду за кордон.

За процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури повідомлено про підозру колишньому працівнику держпідприємства у перешкоджанні діяльності Збройних Сил України (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Пресслужба Київської міської прокуратури