СБУ вдруге за тиждень відпрацювала дроном по ворожому вертольоту, – ЗМІ (відео)

Воїни Центру спецоперацій “А” Служби безпеки України вдруге за тиждень атакували ворожий вертоліт FPV-дроном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

Вертоліт було атаковано в момент його польоту у Курській області Російської Федерації.

Наразі інші подробиці ураження не розкриваються, втім, судячи з відео, вертоліт отримав удар по хвостовій частині.

Також варто додати, що лише нещодавно спецпідрозділ СБУ “Альфа” вразив дроном вертоліт росіян над Курською областю.