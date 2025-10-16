СБУ відповіла на міф про «всесильність ФСБ» Бортнікова
Служба безпеки України жорстко відповіла на заяви Голови ФСБ РФ Олександра Бортнікова, який вкотре спробував виправдати провал російських спецслужб, звинувативши британську розвідку МІ-6 у «кураторстві» та допомозі СБУ в проведенні спецоперації «Павутина».
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерела в СБУ.
«Павутина» – це унікальна, складна та багаторівнева спецоперація, яку СБУ реалізувала виключно власними силами… Адже завдяки співробітникам СБУ та їх роботі міф про «всесильність ФСБ» розсипався прямо на очах і згорів разом з літаками стратегічної авіації РФ», – зазначає джерело в СБУ.
В результаті Служба безпеки України уразила 41 літак РФ, або 34% всієї стратегічної авіації противника. Серед них – Ту-95, Ту-22М3 і Ту-160, якими окупанти обстрілювали мирні українські міста, а також унікальні ворожі літаки-розвідники А-50.
Бортніков стверджував, що МІ-6 нібито «забезпечила пропагандистський супровід», «вкидаючи в ЗМІ фальшивки про нібито величезну шкоду і виключно українське «авторство» диверсії».
«Під безпосереднім кураторством британської розвідки прямо напередодні переговорів української та російської делегації у Стамбулі було проведено операцію СБУ «Павутина». Англійці ж забезпечили її подальший пропагандистський супровід, вкидаючи в ЗМІ фальшивки про нібито величезну шкоду і виключно українське «авторство» диверсії», – заявив Бортніков.
Нагадаємо, Служба безпеки України оприлюднила відео зі спецоперації «Павутина», на якому видно повний шлях одного із FPV-дронів СБУ до ураження російського літака.Tweet