СБУ викрила у Львові чергового агента російських спецслужб

Контррозвідка СБУ викрила агента ворожих спецслужб, який проводив розвідувально-підривну діяльність проти нашої держави.

Як встановило слідство, чоловік, який тривалий час проживав на тимчасово окупованій території був завербований спецслужбами агресора.

Запроданець прибув на територію нашої держави із завданням провести розвідку на заході Україні.

Спецпризначенці СБУ затримала агента у Львові наприкінці березня 2022 року та не допустила передачі важливої розвідінформації ворогу.

Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч.1 ст.111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Операція із викриття протиправної діяльності проводилась контррозвідниками та слідчими СБУ Львівщини за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Управління СБ України у Львівській області