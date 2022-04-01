СБУ викрила у Львові чергового агента російських спецслужб

Контррозвідка СБУ викрила агента ворожих спецслужб, який проводив розвідувально-підривну діяльність проти нашої держави.

Як встановило слідство, чоловік, який тривалий час проживав на тимчасово окупованій території був завербований спецслужбами агресора.

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Запроданець прибув на територію нашої держави із завданням провести розвідку на заході Україні.

Спецпризначенці СБУ затримала агента у Львові наприкінці березня 2022 року та не допустила передачі важливої розвідінформації ворогу.

Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч.1 ст.111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Операція із викриття протиправної діяльності проводилась контррозвідниками та слідчими СБУ Львівщини за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Управління СБ України у Львівській області

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