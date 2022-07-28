СБУ викрила ділків, які «видавали» українські паспорти російським диверсантам

Служба безпеки України викрила групу зловмисників, які допомагали громадянам рф легалізуватися у нашій державі. Ділки виготовляли для іноземців паспорти громадянина України. Серед їхніх клієнтів були росіяни, які, за інформацією СБУ, вели розвідувально-підривну діяльність на користь окупантів.

За даними слідства, схему організував колишній податківець із Донецька, який після тимчасової окупації обласного центру перебрався до Харкова.

Для виготовлення фейкових документів зловмисник задіяв особисті зв’язки у правоохоронній сфері. Вартість фальшивого паспорта оцінив у 4 тис. доларів США.

У межах слідчо-оперативних заходів співробітники СБУ задокументували передачу йому 3 тис. доларів США як передоплату.

При чому «замовник» паспорта, за даними Служби безпеки, здійснював розвідувально-підривну діяльність на користь рф і для конспірації намагався легалізуватися на території України.

СБУ затримала виробника фальшивих документів на «гарячому», коли той забирав «другий транш» за готовий паспорт.

Наразі йому готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (прийняття пропозиції або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави) Кримінального кодексу України.

Громадянин рф, який «замовив» український паспорт, перебуває у полі зору СБУ і з ним проводяться відповідні процесуальні дії.

Вживаються заходи для встановлення всіх причетних до схеми та осіб, які отримали паспорт України через цього ділка.

Викриття правопорушення здійснювали співробітники Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова.

СБУ