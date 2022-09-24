СБУ закликає громадян надавати інформацію про організаторів псевдореферендумів на окупованих територіях
Кожен, хто організовує російські псевдореферендуми на нашій землі, буде покараний!
Щоб це сталося якнайшвидше – надсилайте інформацію до чат-бот СБУ t.me/stop_russian_war_bot.
Співробітники Служби уже збирають дані про окупантів, які проводять цей «виборчий» фарс, та про колаборантів, що допомагають ворогу.
Будь-яка інформація є важливою! Тож присилайте усе, що вам відомо (прізвища організаторів, колаборантів та учасників, факти примусу та фальсифікацій, місця проведення тощо) на t.me/stop_russian_war_bot.
Аби відправити дані, достатньо лише відкрити відповідну вкладку у чат-боті і ввести відому вам інформацію.
Ми гарантуємо конфіденційність і те, що кожне повідомлення буде ретельно опрацьоване слідчими СБУ.
Ваші повідомлення вкрай важливі для документування злочинів рашистів, колаборантів і зрадників, які причетні до фейкового плебісциту.
Отримані дані дозволять покарати їх та пришвидшить повернення тимчасово окупованих територій до України!
Працюємо на Перемогу!Tweet