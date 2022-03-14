СБУ затримала 5 російських колаборантів і підсанкційного «злодія в законі»

У Донецькій області:

СБУ затримала чотирьох пособників російських окупантів. Зокрема, у Покровську чоловік та жінка здійснювали фото- та відеозйомку аеродромів, електростанції, мостів тощо. Відзняті матеріали за винагороду відправляли куратору – військовому РФ, який зараз перебуває на тимчасово окупованій території.

Потім ці дані окупанти використовували для нанесення ракетних та артилерійських ударів по території України.

Ще двох російських колаборантів СБУ затримала у Краматорську. Вони збирали відомості про переміщення військ ЗСУ на сході та передавали бойовикам «ДНР».

У Закарпатській області:

За державну зраду затримано 24-річного киянина, який «заліг» у Берегівському районі й чекав вказівок від ворога. Він збирав і передавав йому фото з пересуванням техніки ЗСУ з її дислокацією.

Отримані розвіддані використовувалися армією РФ під час планування наступальних і терористичних операцій.

У Вінницькій області:

Співробітники СБУ спільно з прикордонниками блокують спроби незаконного перетину державного кордону. Зокрема, затримано 10 українців-дезертирів, які намагалися втекти до Молдови.

Також на цій ділянці кордону українським силовикам вдалося затримати «злодія в законі» Георгія Кіладзе на прізвисько «Гега Озургецький». З червня 2021 року він перебуває в санкційних списках РНБО.

Всі колаборанти та зловмисники будуть відповідати за злочини за законом.