СБУ затримала 5 російських колаборантів і підсанкційного «злодія в законі»
Опубликовано
Інформатори ворога були затримані співробітниками СБУ на Донеччині та Закарпатті. А на кордоні з Молдовою упродовж минулої доби (13 березня) зупинили не лише українців, які намагалися уникнути призову, а й «злодія в законі».
У Донецькій області:
Ілюстративне фото
СБУ затримала чотирьох пособників російських окупантів. Зокрема, у Покровську чоловік та жінка здійснювали фото- та відеозйомку аеродромів, електростанції, мостів тощо. Відзняті матеріали за винагороду відправляли куратору – військовому РФ, який зараз перебуває на тимчасово окупованій території.
Потім ці дані окупанти використовували для нанесення ракетних та артилерійських ударів по території України.
Ще двох російських колаборантів СБУ затримала у Краматорську. Вони збирали відомості про переміщення військ ЗСУ на сході та передавали бойовикам «ДНР».
У Закарпатській області:
За державну зраду затримано 24-річного киянина, який «заліг» у Берегівському районі й чекав вказівок від ворога. Він збирав і передавав йому фото з пересуванням техніки ЗСУ з її дислокацією.
Отримані розвіддані використовувалися армією РФ під час планування наступальних і терористичних операцій.
У Вінницькій області:
Співробітники СБУ спільно з прикордонниками блокують спроби незаконного перетину державного кордону. Зокрема, затримано 10 українців-дезертирів, які намагалися втекти до Молдови.
Також на цій ділянці кордону українським силовикам вдалося затримати «злодія в законі» Георгія Кіладзе на прізвисько «Гега Озургецький».
З червня 2021 року він перебуває в санкційних списках РНБО.
Всі колаборанти та зловмисники будуть відповідати за злочини за законом.